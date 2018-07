Europeus querem uma adesão firme à economia verde

Os europeus pressionaram por uma adesão mundial firme aos princípios da economia verde, mas os países mais pobres não queriam que isso representasse barreiras a seus produtos e os americanos buscaram evitar compromissos com a mudança nos padrões de consumo e produção. Ao administrar interesses tão conflitantes na declaração final da Rio+20, o governo brasileiro abriu mão de uma definição mínima dos temas que serão tratados pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que só serão conhecidos em pouco mais de dois anos.

Poderiam ser resumidos assim os três últimos dias de negociação no Riocentro, cujo resultado o chanceler Antônio Patriota traduziu da seguinte forma: "Todos estão igualmente insatisfeitos, mas entendendo que é o único caminho para o acordo".

Pouco depois, o prognóstico se cumpria. O texto da declaração final era aprovado pelos delegados dos 193 países da ONU. A presidente Dilma Rousseff ligou do México para comemorar o que foi classificado como documento "possível".

Nos bastidores, o governo brasileiro trabalhou para compor interesses antagônicos e contra a definição de mecanismos de financiamento na declaração final da Rio+20. "Não era hora de passar o pires, mas de definir estratégias", disse um integrante do time de negociadores ontem.

O financiamento de ações em favor do desenvolvimento sustentável, como a erradicação da pobreza, o acesso à água e à energia limpa, por exemplo, foi pivô de uma das mais fortes disputas. De um lado, países ricos trabalhavam para transferir ao setor privado a responsabilidade pelo financiamento; países pobres investiram na criação imediata de um fundo bilionário, com contribuições dos governos.

A declaração final diz que um comitê intergovernamental ficará encarregado de propor tanto as necessidades de recursos como as fontes de financiamento até 2014.

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - a face mais visível da integração das dimensões econômica, social e ambiental do desenvolvimento - serão objeto de um grupo de trabalho, cujo resultado deverá ser submetido à Assembleia-Geral das Nações Unidas de 2014. Há mais senões nesse capítulo da declaração final: os países terão seu desempenho monitorado, mas as metas vão considerar "circunstâncias, capacidades e níveis de desenvolvimento de cada país".

Prazos tão dilatados para medidas concretas contrastam, na declaração final, com as muitas menções à palavra "urgente". O texto aprovado pelos delegados dos países na Rio+20 afirma que o desenvolvimento sustentável requer ações urgentes e concretas. Medidas urgentes e ambiciosas também são exigidas para combater os efeitos da mudança climática, diz outro trecho do texto, que registra "profundo alarme" com o aumento das emissões de gases de efeito estufa. A declaração afirma ser fundamental uma "ação urgente" contra padrões insustentáveis de produção e consumo.