Eutanásia é vista como homicídio A eutanásia é o abreviamento, feito por um médico, da vida de um paciente terminal - ou seja, é uma antecipação de uma morte inevitável, com a injeção de uma droga letal, por exemplo. É diferente do mero desligamento de aparelhos que mantêm uma pessoa viva, como um respirador artificial - isso é chamado de ortotanásia, na qual a morte do doente ocorre de forma natural.