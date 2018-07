Evacuação de emergência de avião deixa 17 feridos em aeroporto na Escócia

Uma evacuação de emergência de um avião da companhia Jet2 deixou 17 pessoas feridas e fechou o aeroporto de Glasgow, na Escócia, na manhã desta sexta-feira.

O piloto do Boeing 737 da companhia aérea britânica fez uma parada de emergência quando se preparava para decolar rumo à Alicante, na Espanha, depois que um alerta de fumaça soou dentro da cabine por volta das 7h40 no horário local.

A tripulação e os 189 passageiros evacuaram o avião pela saída de emergência, usando um escorregador inflável.

Quatro foram levadas ao hospital e 13 receberam tratamento médico no local, com ferimentos leves, de acordo com informações da polícia.

"Os serviços de emergência estão fazendo os atendimentos e os passageiros foram evacuados por precaução", disse um porta-voz da polícia.

Em um comunicado, a Jet2 informou que o voo LS177 foi forçado a abortar a decolagem por conta de fumaça na cabine e que os 189 passageiros que estavam a bordo desembarcaram.

Pelo menos 12 voos internacionais foram atrasados e uma partida para Dublin, na Irlanda, foi cancelada por conta do incidente.

Pelo menos 12 voos internacionais foram atrasados e uma partida para Dublin, na Irlanda, foi cancelada por conta do incidente.

Seis pousos foram deslocados para o aeroporto de Edimburgo, capital escocesa, e no fim da manhã a pista do aeroporto de Glasgow já havia sido reaberta.