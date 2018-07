Evanescence volta a liderar paradas nos EUA

O trabalho vendeu 127 mil cópias na primeira semana pós-lançamento, segundo dados da Nielsen SoundScan. É a segunda vez que a banda lidera essa lista - o álbum de estreia, "The Open Door" (2006), também ficou em primeiro, vendendo 447 mil cópias na primeira semana.

"What You Want", música de trabalho do novo disco, passou de 15o para 13o lugar na lista das canções de rock mais tocadas, segundo a Billboard.

"Clear As Day", álbum de estreia de Scotty McCreery, vencedor do programa de calouros "American Idol", caiu do primeiro para o quarto lugar na semana Billboard 200.

O britânico Adele se manteve na segunda colocação com seu "21", e os roqueiros do Five Finger Death Punch entraram na parada no terceiro lugar, com seu trabalho "American Capitalist".

O Evanescence, da vocalista Amy Lee, está atualmente numa turnê por 15 cidades dos EUA, terminando no dia 1o em Nova York.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)