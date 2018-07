Evangélico é denunciado por estupros

Santos foi preso em flagrante em 4 de fevereiro, em casa, após a Polícia Militar receber denúncia anônima de que ele abusava de crianças. Quando os policiais foram à casa de Santos, encontraram duas meninas, de 8 e 10 anos, sob sua responsabilidade desde a noite anterior. Elas confirmaram terem sido vítimas de abusos.

Segundo o Ministério Público, o pastor, conhecido pelo apelido de Ungido, estava fundando uma igreja pentecostal e tinha a confiança dos adultos do bairro, que deixavam seus filhos com ele para receber aulas de religião e música. As crianças ganhavam doces do pastor. Segundo o Ministério Público, Maria de Fátima, presa nesta semana, é amante do pastor e o auxiliava na prática dos abusos.