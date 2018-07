Even tem R$2,5 bi em lançamentos em 2012 e atinge meta

O resultado do ano foi 21,6 por cento acima do fechado de 2011, quando a empresa encerrou com lançamentos de 2,07 bilhão de reais, segundo nota da prévia operacional da empresa.

No quarto trimestre, foram lançados pela Even 1,162 bilhão de reais, com 16 empreendimentos, ante 701 milhões de reais na comparação anual.

Já as vendas contratadas totalizaram 505 milhões de reais nos últimos três meses do ano, encerrando 2012 com vendas de 1,76 bilhão de reais --acima dos 1,62 bilhão de reais em 2011. A Venda Sobre Oferta (VSO) da companhia foi de 20 por cento no quarto trimestre.

Os resultados são relativos apenas à parte da Even, sem incluir parceiros.

(Por Sérgio Spagnuolo, no Rio de Janeiro)