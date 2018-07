Evento aborda faculdades australianas Estudantes que estiverem interessados em estudar em uma universidade na Austrália podem tirar suas dúvidas hoje, com um dos recrutadores da Curtin University, Chris Hogg. A palestra terá início às 19h30min. O endereço é Avenida Paulista, 777, 1.º andar. As inscrições devem ser feitas por meio do site www.australiabrasil.com.br ou do (11) 4506-2999.