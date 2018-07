Evento busca sensibilização para questão ambiental

O evento pretende, de uma maneira mais descontraída, sensibilizar a população para um mundo mais sustentável. "Percebemos que a questão ambiental está muito circunscrita aos nichos acadêmicos e científicos, e para buscar o grande público não se pode usar somente uma linguagem técnica, mas atraí-lo por suas paixões, como cinema, moda e futebol", afirmou Marcos Didonet, diretor do festival.

Na chegada do visitante, um sistema informatizado permite calcular o quanto de gás carbônico foi lançado na atmosfera para que ele chegasse ao evento, dependendo da distância percorrida e do meio de transporte utilizado. Segundo os organizadores, a ideia da "pegada de carbono" é demonstrar o que a existência de cada indivíduo representa para o planeta.

Os visitantes poderão interagir com cenários que representam os efeitos de queimadas, do degelo das calotas polares e de inundações sobre o meio ambiente. No "Espaço Quiz", alunos da rede pública municipal farão uma competição testando seus conhecimentos sobre meio ambiente e sustentabilidade. Os melhores colocados receberão como prêmio bolsas de estudos para o ensino superior.

O espaço "Gol de Bicicleta" promete ser um dos mais disputados do festival. Com participação dos 4 grandes clubes cariocas, os torcedores vão pedalar bicicletas e assim gerar energia para o time e fazer gols virtuais, projetados sobre um imenso telão. Os artilheiros do Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco estarão presentes em pelo menos um dos dias do evento, e serão sorteadas 12 camisetas autografadas dos times participantes.

Paralelamente à feira interativa, haverá ainda mostra de cinema e uma competição de audiovisual. Os participantes podem inscrever filmes, blogs, microblogs, fotos e cartuns no site www.greennationfest.com.br. Até esta quinta-feira, já há 700 obras inscritas. No Auditório do Museu Nacional, também na Quinta da Boa Vista, serão realizados ainda diversos seminários sobre "Economia verde e criativa". Para participar, também é necessário fazer a inscrição no site. Ao final da visita, o participante "apadrinha" uma muda de árvore, que será plantada pela prefeitura no Parque Natural Municipal de Grumari, na zona oeste. O evento é gratuito, e estima-se um público diário de 4 mil pessoas.