Evento custou ao País R$ 430 milhões A Rio+20 custou cerca de R$ 430 milhões para o Brasil, que arcou com infraestrutura, segurança e várias outras despesas. O governo brasileiro bancou, por exemplo, a hospedagem de todos os chefes de Estado. De acordo com o Conselho Nacional de Organização da Rio+20 (CNO), o orçamento ficou dentro do estipulado em 15 de dezembro, publicado em lei no Diário Oficial. A prestação de contas mais detalhada será divulgada nas próximas semanas. / EMANUEL BONFIM