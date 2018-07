Evento da Faculdade de Direito da USP reúne 4 mil

O número de participantes foi estimado pela Polícia Militar (PM), que acompanhava o trajeto dos estudantes entre o Largo do Paiçandu e a Praça Ramos de Azevedo. A concentração começou na parte da manhã e por volta das 15 horas os participantes estavam na esquina da Avenida São Luís com a Rua da Consolação, ocupando uma faixa da via, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

O tema do evento este ano é "Meu peru enlouqueceu, fechou biblioteca e não quer abrir museu", uma clara crítica ao atual reitor da USP e ex-diretor da Faculdade de Direito, João Grandino Rodas, que desde setembro é considerado persona non grata na escola.