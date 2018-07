Evento da SIP já recebeu 500 inscrições

O painel, que ocorrerá no Hotel Renaissance, nos Jardins, contará com palestras de Ascânio Seleme, diretor de Redação do jornal O Globo; Eurípedes Alcântara diretor de Redação da Veja; Ricardo Gandour, diretor de Conteúdo do Grupo Estado; Sérgio Dávila, editor executivo da Folha de S. Paulo; José Antônio Vieira Gil, presidente da agência EFE; e Cezar Freitas, diretor de Jornalismo da RBS TV-RS. Entre os temas a serem debatidos estão o futuro do jornalismo impresso, a ética jornalística no novo cenário multimídia, o impacto das novas mídias na formação do profissional de imprensa, na televisão e nas agências de notícias.

"Acredito que os temas e, principalmente, o peso dos nomes dos profissionais que vão debater com jornalistas e estudantes explicam a enorme atratividade do evento", diz Roberto Gazzi, diretor de Desenvolvimento Editorial do Grupo Estado e moderador dos debates.

Novas mídias. A Assembleia da SIP, que ocorrerá entre os dias 12 e 15, reunirá cerca de 600 jornalistas e empresários do setor, de 34 países. Os debates vão abordar novas mídias, sustentabilidade e liberdade de imprensa. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o CEO do The New York Times, Arthur Sulzberger Jr., e o presidente do diário espanhol El País, Juan Luis Cebrián, estão entre os palestrantes.

Esta é a quinta vez que a Assembleia-Geral da SIP ocorre no Brasil. A entidade, que tem a defesa da liberdade de expressão como principal foco de atuação, reúne 1,3 mil jornais e revistas das Américas.