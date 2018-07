Evento debate agenda da sustentabilidade

O evento, no Centro de Convenções Bolsa do Rio, terá participação do embaixador André Corrêa do Lago, diretor do Departamento de Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores. Corrêa do Lago, negociador-chefe do Brasil na Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, fará uma palestra às 17 horas.

No evento, o Cebri e a KAS lançarão a publicação O Brasil e a Agenda da Sustentabilidade, uma coletânea de estudos realizados por Carlos Young (UFRJ), Eduardo Viola (UnB) e Gustavo Ferroni (Vitae Civilis).

Painéis. Estão programados dois painéis: às 14h15, O papel do Estado e do Setor Privado na Transição para a Economia de Baixo Carbono e, às 16 horas, E a Sociedade Civil?. O encerramento do evento está previsto para as 18 horas.