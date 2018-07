Evento debate alimentação saudável

Esses foram alguns dos questionamentos que surgiram durante o evento Encontros Estadão&Cultura: "Alimentação Saudável e Cozinha Sustentável", que aconteceu ontem na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, em São Paulo.

Com a presença de Gabriel Broide, dono do restaurante Dois Cozinha Contemporânea, e do nutricionista e professor da Unifesp Daniel Bondoni, o debate foi pautado pela preocupação da plateia com os alimentos processados que, cada vez mais, fazem parte do cardápio do povo brasileiro.

"Vivemos em uma era de epidemias causadas pela má alimentação. Hipertensão, obesidade e diabete são os desfechos trágicos da mudança drástica que o brasileiro fez em sua dieta nos últimos anos", afirmou Bondoni, referindo-se à queda no consumo de alimentos in natura no Brasil.

Segundo ele, a tão propalada qualidade de vida do homem moderno é discutível. "Nós vivemos mais, de forma mais cara - consumindo muito -, mas vivemos pior", concluiu.

Ele chamou atenção para o alto consumo de produtos industrializados, principalmente entre crianças, e disse que, além de excesso de açúcar, sódio e outros componentes, ninguém sabe como o organismo processa os chamados "nutrientes" adicionados aos alimentos processados.

Para o chef Gabriel Broide, além dos problemas de saúde provocados pelo excesso de ingestão de alimentos processados, há também a questão da "educação do paladar". "É impossível não consumir um ou outro industrializado. Mas, se esse consumo substituir o de alimentos in natura, o consumidor perde a oportunidade de escolha e fica restrito. Até porque os alimentos industrializados têm gosto muito parecido."