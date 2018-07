Fóruns e movimentos sociais de educação apresentarão na quinta-feira, das 17h às 20h, na Câmara Municipal de São Paulo, propostas para ampliação do atendimento em creches e pré-escolas na capital. Segundo dados do Seade e dos Censos Escolares de 2006, apenas 14,5% das crianças de 0 a 3 anos são atendidas. O índice sobe para 63,8% entre as crianças de 4 a 5 anos.