Evento debate psicologia na era da internet Discutir o impacto da web na atuação profissional do psicólogo bem como avaliar a influência dos meios de comunicação na rede na vida da população. Estes serão os temas que serão debatidos em São Paulo, nos dias 06 e 07 de outubro, no evento Psicoinfo São Paulo 2011, promovido pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo (CRP-SP). O evento tem como público-alvo psicólogos e o público em geral e poderá ser acompanhado por meio do site http://www.crpsp.org.br/psicoinfo. A coordenação do evento é de Luiz Eduardo Valiengo Berni, do CRP-SP. Inscrições também podem ser realizadas por meio do site.