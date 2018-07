Evento discute em maio desastres naturais O câmpus da Universidade Estadual Paulista (Unesp), em Rio Claro, vai sediar, nos dias 14 a 17 de maio, o Congresso Brasileiro sobre Desastres Ambientais. O evento será no Instituto de Geociências e Ciências Exatas (IGCE). O objetivo do evento é discutir estudos sobre grandes desastres naturais. A programação do evento será composta por palestras, mesas-redondas e minicursos sobre "Enchentes e inundações", "Erosão e escorregamentos", "Secas, temperaturas extremas e vendavais", "Análise e mapeamento de riscos" e "Gestão de desastres naturais".