Evento discute influência da tecnologia na educação

A educação está em evolução. É com este mote que a Fundação Lemann, o Inspirare e o Portal Porvir realizam no dia 4 de abril o Transformar, evento no qual especialistas do Brasil e do exterior vão discutir inovações como a personalização do ensino, o aprendizado baseado em projetos e as plataformas de cursos online gratuitos com milhares de alunos.

O evento abrirá espaço para debater a formação de professores nesse contexto de mudanças caracterizado pelo uso intensivo de tecnologias da informação e comunicação (TICs) dentro e fora da sala de aula.

Segundo a diretora do Inspirare, Anna Penido, o Transformar vai apresentar experiências concretas para resolver problemas tradicionais da educação, entre eles a dificuldade dos alunos em matemática e a falta de interesse dos jovens por uma escola que não desenvolve as chamadas competências para o século 21.

"Queremos oferecer novas referências para que gestores, educadores, investidores sociais, empreendedores e especialistas brasileiros se sintam motivados e capacitados a gerar inovações que respondam aos desafios da educação brasileira", diz Anna.

Entre os palestrantes convidados está o indiano Anant Agarwal, presidente do edX, plataforma criada por Harvard e MIT para a oferta de cursos online de acesso gratuito. Também virá ao evento um representante do Departamento de Educação de Nova York, para falar sobre os desafios da adoção de modelos inovadores em redes de ensino.

O Transformar será realizado no Hotel Maksoud Plaza, na Bela Vista, região central. O acesso é restrito a convidados. Cinco vagas estão reservadas a secretários de Educação e professores leitores do Estado. Os interessados devem enviar currículo e justificativa de por que deve ser selecionado para o e-mail estadao.edu@estadao.com até o dia 22.

Todas as atividades terão transmissão ao vivo, pelo YouTube. Mais informações no site www.transformareducacao.org.br.