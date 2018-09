Evento discute investimento privado para Amazônia O Fórum Econômico Mundial (FEM) está estudando maneiras de atrair capital privado para investimentos em comunidades tradicionais na Amazônia e de outras localidades no mundo que sofrem pressão direta das mudanças climáticas. Estratégias de incentivo à economia verde foram analisadas ontem durante visitas de representantes do FEM à Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro, organizada pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS).