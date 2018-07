Evento em SP traz Adrià, o maior cozinheiro do momento A Semana Mesa SP vai reunir, entre 3 e 7 de novembro, célebres nomes da culinária mundial, com destaque para o catalão Ferran Adrià, chef-proprietário do três-estrelas El Bulli e detentor do título de maior cozinheiro do momento. Na segunda-feira, no Grand Hyatt, zona sul da capital paulista, a programação começa com o Jantar do Século, preparado em conjunto por 16 chefs espanhóis com um único brasileiro convidado, Alex Atala. Além dos assistentes que virão da Espanha, os cozinheiros contarão com a ajuda de 16 estudantes de gastronomia do Senac São Paulo selecionados para trabalhar na cozinha. No salão, estarão acomodados oitenta convidados que compraram ingressos através de um leilão. Enquanto saboreiam os pratos, os convidados terão a chance de conversar com os chefs, que devem se revezar entre a cozinha e o salão. Durante o evento, cujo tema é Brasil e Espanha, a última fronteira da gastronomia, chefs estrangeiros e brasileiros vão apresentar técnicas de vanguarda, ministrar aulas e palestras. Uma das atividades gratuitas é a Feira Profissional, com exposição de produtos brasileiros e espanhóis, ingredientes e maquinários. A Semana Mesa SP acontece no Centro Universitário Senac, em Santo Amaro, também zona sul da cidade. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.