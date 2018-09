Evento esclarece sobre doenças reumáticas

A Sociedade Paulista de Reumatologia promove neste domingo o Ação Reumato 2010. O evento será realizado no Parque Villa Lobos, das 9 às 15 horas, e tem o objetivo de esclarecer as dúvidas da população sobre as doenças reumáticas e mostrar a importância do diagnóstico precoce. Haverá ainda dois modelos de casas adaptadas para portadores de doenças reumáticas - grupo composto por mais de cem enfermidades que acometem pessoas de todas as idades, como artrite reumatóide, tendinite, lúpus, osteoporose e osteoartrose.