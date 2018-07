Evento na Baixada Santista reúne vítimas da impunidade

Organizado por Wilson Caetano de Araújo, pai da adolescente Emily Guedert de Araújo, assassinada aos 13 anos em maio de 2007 em frente a sua casa, o evento reuniu parentes de vítimas de diferentes estados. Entre depoimentos emocionados e exibição de vídeos, eles mostraram um pouco da luta contra a violência.

Desta vez, a ideia é reunir assinaturas com nome, RG, título de eleitor e unidade federativa. "A Constituinte diz que é necessária a adesão de 1% do eleitorado representado por cinco estados, esse é o maior entrave", disse o pai de Emily, em resposta aos discursos desacreditados na política proferidos por Masataka Ota e Carlos Santiago Ribeiro, que também perderam seus filhos e levaram abaixo-assinados à Brasília em 1999 e 2006, respectivamente.

Outro diferencial da nova campanha, segundo Wilson Caetano de Araújo, é que os pedidos serão mais diretos. "O nosso objetivo é a emancipação do menor que cometa crime hediondo através de uma junta interdisciplinar (ECA). No código penal queremos o fim do limite máximo de reclusão, que hoje é 30 anos." No entanto, Araújo também mostrou-se receptivo à sugestão do grupo de lançar um candidato. Há 50 anos no Brasil, o japonês Masataka Ota, de 52 anos, acredita que receberá a naturalização brasileira até 15 de setembro.

Conhecido nacionalmente pelo Movimento da Paz e Justiça Ives Ota, criado após o assassinato do seu filho de oito anos, Ota sugeriu a criação do "Partido dos Pais Órfãos", mas também não descartou a possibilidade de se lançar candidato por outra legenda. "Eu toparia sim. Eu nunca me interessei pela política, mas agora seria uma oportunidade de conhecer o Congresso", afirmou.

Já o pai de Liana Friedenback, jovem assassinada em 2003 em outro crime de repercussão nacional, o advogado Ari Friedenback não acredita na formação de um novo partido, mas admitiu que planeja ser candidato a deputado federal, embora não tenha declarado sua intenção à plateia. "Depois de quase seis anos da morte da minha filha eu estou percebendo isso, que o único caminho é o caminho político", afirmando que está se filiando ao PPS.