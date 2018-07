Evento no Pará propõe cozinha sustentável No Encontro Sabores do Pará, que começa amanhã e vai até quinta-feira, as receitas apresentadas por chefs na Cozinha Show deverão atender aos princípios da Gastronomia Responsável, movimento lançado em 2010 pela Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza. Os pratos têm de ter ingredientes orgânicos e não poderão conter espécies ameaçadas de extinção. Os fornecedores devem ser locais, para diminuir as emissões de poluentes com transporte. "Aqui na região temos muitos casos de extração indevida de alimentos e matéria-prima, por isso esse tipo de ação é essencial", diz a presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Pará, Edith Nobrega.