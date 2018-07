Evento propõe mudar o currículo do ensino médio

ENVIADO ESPECIAL / CURITIBA

Os alunos brasileiros chegam ao ensino médio com tantas dificuldades que as escolas precisam de maior carga horária para prepará-los para o trabalho. A ideia, do empresário Marcos Magalhães, foi exposta no encerramento do evento Sala Mundo Curitiba 2011, promovido pelo Grupo Positivo.

O currículo do ensino médio também deve ser reformado, disse Magalhães, presidente do Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE). Para ele, só deveriam ser obrigatórias as disciplinas de português e língua estrangeira, além de matemática, física, química e biologia. As outras seriam eletivas. "Hoje, o aluno que vai prestar vestibular para engenharia perde tempo estudando filosofia. Se ele achar importante, deveria ter a opção de cursá-la, não a obrigação."

Ontem, os painéis do evento discutiram gestão escolar, o trabalho dos professores e novas ideias aplicadas em escolas. Os palestrantes divergiram quanto à importância do diretor escolar no processo de melhoria da educação. Magalhães deu ênfase ao papel do gestor. "Ele precisa definir um plano de ação para sua unidade", afirmou. Ilona Becskeházy, diretora da Fundação Lemann, disse que sem bons professores e material didático "não saímos do lugar".