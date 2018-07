Evento quer chamar atenção para nutrição com equilíbrio

O lançamento do projeto Meu Prato Saudável é uma iniciativa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP). Além dos atores mirins da novela Carrossel, do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), e personagens da Discovery Kids, mais 15 artistas de programas infantis devem se apresentar a partir das 11 horas desta sexta-feira.

O evento também oferecerá desenhos para colorir, alimentos em pelúcia, dinâmicas, jogo em tablet com transmissão em plasma e oficina de reciclagem. D acordo com a assessoria do HCFMUSP, o Meu Prato Saudável mostra de forma simples e visual como as crianças podem montar refeições nutricionalmente equilibradas dentro e fora de casa. A intenção é fazer os pequenos perceberem que a variedade e as quantidades colocadas no prato determinam uma boa refeição.

Oficina de reciclagem - Com as embalagens dos alimentos consumidos, o grupo ensinará as crianças sobre processo da reciclagem e como reusar elementos do dia a dia. Os pais dos pequenos também contarão com atrações. O Meu Prato Saudável oferecerá exames médicos gratuitos e atividades de interação com os filhos.