Evento religioso provoca caos no trânsito no Rio O culto da Igreja Universal, que aconteceu na tarde desta quarta-feira na Enseada de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, provocou um caos no trânsito da cidade. A chegada dos fiéis em centenas de ônibus congestionou as principais vias de acesso à Zona Sul, como Praia do Flamengo e túneis Rebouças e Santa Bárbara, e houve reflexos até no centro, que estava vazio por causa do feriado. Em pontos da cidade, passageiros desistiram de usar ônibus e deixaram os coletivos para prosseguir viagem a pé.