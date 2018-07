Evento reúne 4,5 mil para tocar Jimmy Hendrix na Polônia

Quatro mil e quinhentos músicos se reuniram na cidade de Wroclaw, na Polônia, em uma tentativa de bater o recorde de número de pessoas tocando guitarra e violão simultaneamente.

A multidão, com músicos profissionais e amadores, tocou a música Hey Joe, do guitarrista americano Jimmy Hendrix.

A tentativa aconteceu durante o festival Thanks Jimi, um tributo a Hendrix, que acontece anualmente na cidade.

Apesar do esforço, faltou gente para bater o recorde, que foi estabelecido no ano passado com 6.346 guitarristas no mesmo festival.