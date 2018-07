Evento reúne 5 capitães do Star Trek e milhares de fãs da série em Londres Klingons, romulanos, vulcanos e milhares de fãs do Star Trek (Jornada nas Estrelas) aterrissarão em Londres neste fim de semana para celebrar uma das séries de televisão e do cinema mais queridas do mundo em uma convenção que contará com a presença de todos os cinco capitães da espaçonave.