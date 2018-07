Evento será em 9 de julho e deve ocorrer em Pirituba O prefeito Gilberto Kassab anunciou ontem que, a partir do ano que vem, a Marcha para Jesus se realizará no feriado de 9 de julho. Neste ano já houve uma mudança na data do evento, que vinha acontecendo no feriado de Corpus Christi. Kassab também disse que o evento deve ser transferido para Pirituba, no centro de eventos previsto para a região, também conhecido como Piritubão. "A expectativa é de que no ano que vem esteja tudo concluído. Eu vou estar lá, cobrando, como cidadão e ex-prefeito."