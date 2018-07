Evento sobre Rio+20 acaba hoje O evento No Caminho da Rio+ 20, promovido pela fundação alemã Konrad Adenauer em parceria com o Grupo Estado, continua hoje, no Hotel Caesar Park, em Ipanema. Infraestrutura Biológica e Sustentabilidade é o tema da mesa-redonda que começa às 9h30. Entre os convidados estão Percy Soares, da Confederação Nacional da Indústria, e o consultor Jörg Henninger. Às 11h45, os embaixadores Luiz Augusto Castro Neves e Wilfried Grolig discutirão o tema Política e Diplomacia. Às 13h30, Thomas Knirsch, da Fundação Konrad Adenauer, e o jornalista Marcelo Beraba, do Estado, falam sobre as perspectivas para a Rio+20.