Evento terá shopping para vender animais Este ano a Feicorte não terá leilão de nelore-mocho, mas uma oportunidade para vender os animais será o Shopping Multiraças, promovido pela 360 Fábrica de Eventos, em parceria com a Nova Leilões. Conforme explica a diretora da 360, Arlinda Cristina Oliveira Borges, a Feicorte abrigará 12 baias para que os animais sejam postos à venda. ''Já tenho 36 lotes confirmados, sendo pelo menos metade da raça nelore, tanto mocho quanto padrão'', diz. Parte das baias será interna - neste caso, estarão instaladas no corredor central da mostra - e parte será instalada em área externa da feira. Além da Feicorte, as vendas podem ser feitas também pela internet. ''Como na Feicorte os animais expostos têm de ser extremamente mansos, pelas próprias características da mostra, feita em local fechado, a venda acabaria ficando muito limitada apenas a esses exemplares expostos'', diz. ''Por isso abrimos a possibilidade de vendas pela internet.'' O criador de nelore-mocho Amauri Gouveia, de Avaré (SP), vai levar cerca de 30 nelores-mochos para a Feicorte. E participará do Shopping Multiraças. ''É uma boa oportunidade de venda na maior vitrine que há no País para o gado de corte de várias raças'', diz Gouveia. Outro criador que confirmou participação na Feicorte, com dez nelores-mochos, é Luiz Carlos Marino, também de Avaré (SP). Entre os animais de seu rebanho, levará o líder do ranking nacional, na categoria macho adulto, Cadiz, de 35 meses. ''É a última exposição dele. Espero que ele feche com chave de ouro sua participação no ranking.'' Sobre a participação dos nelores-mochos na Feicorte, Marino acredita que será bastante representativa e, segundo Daniella, da ACNB, ''pode superar 200 animais''. Além disso, Marino anima-se com a possibilidade de congregar vários criadores de nelore-mocho do Estado, o maior pólo criador da raça no País. ''Aproveitaremos o evento para nos atualizar e trocar idéias'', diz.