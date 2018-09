Eventos evangélicos reúnem milhares de fiéis em SP Duas manifestações evangélicas reúnem milhares de fiéis nesta quinta-feira na capital paulista. Na zona norte, os participantes da 16ª Marcha para Jesus, organizada pela Fundação Renascer, ocupam a praça Campos de Bagatelle, na avenida Santos Dumont, próxima ao Campo de Marte. Há 22 trios elétricos no local. A organização espera reunir ao longo do dia 5 milhões de pessoas no evento, que começou por volta das 10 horas e deve seguir até às 20 horas. Desde cedo, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) fez em toda a região uma série de interdições e desvios no trânsito. Foram mobilizados 140 agentes de trânsito e 30 viaturas para orientação. Às 14h43, a zona norte respondia pela maior parte (53%) do congestionamento medido pela CET na cidade de São Paulo, de 14 quilômetros. No Vale do Anhangabaú, no centro, a Igreja Internacional da Graça de Deus também reúne milhares de fiéis no Show da Fé. As avenidas Rio Branco, do Estado, Ipiranga e ruas 25 de Março, Florêncio de Abreu e Consolação, entre outras vias, estão interditadas parcialmente para servir de estacionamento aos ônibus dos participantes.