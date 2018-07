Eventos lembram tragédia em escola de Realengo

Uma missa foi celebrada na Igreja Nossa Senhora de Fátima João de Deus, pelo Monsenhor Luiz Antônio, da pastoral das favelas, e pelo cônego da paróquia, Luiz Carlos Vital de Oliveira. A cerimônia contou com a presença de Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro. Depois, amigos e familiares das vítimas seguiram em procissão até a entrada da escola. Eles deram um abraço simbólico no prédio e grafitaram um dos muros do colégio.

A nova intervenção artística se soma às declarações de amor pela escola e aos desejos de paz marcados nos azulejos que compõem um mural de 34 metros de extensão. A pintura foi feita por alunos e professores durante uma oficina realizada meses depois da tragédia.

No início do ano passado, a escola foi reinaugurada após passar por uma extensa reforma. Com os R$ 9 milhões investidos nas obras, as salas que foram cenário do massacre foram demolidas e a segurança na unidade foi reforçada, com a instalação de câmeras. Hoje, o visitante só tem acesso ao local com identificação e crachá.

Apesar da reforma, a Tasso da Silveira ainda guarda, em seus alunos e professores, as marcas daquele 7 de abril de 2011. Naquela manhã, o desempregado Wellington Menezes de Oliveira, de 23 anos, ex-aluno do colégio de Realengo, entrou pela porta da frente da escola. Perguntaram a ele se chegava para a palestra, já que a instituição comemorava 40 anos e era comum receber ex-alunos. Sobre a casaca preta, Oliveira escondia dois revólveres e uma bolsa repleta de munições. Ele abriu fogo contra estudantes do 8º ano: atirou em 20 meninas e 4 meninos, matando 12 deles. Alunos que vivenciaram a tragédia recebem até hoje apoio pedagógico e psicológico de assistentes sociais.