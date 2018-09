Eventos no Paraná debatem pós-colheita Fatores que influenciam a qualidade do sistema de recepção, armazenagem e comercialização de produtos agrícolas são alguns dos temas abordados no 5º Simpósio Pós-Colheita e no 4º Simpósio Interancional de Grãos Armazenados, que começam hoje e vão até sexta-feira, em Cascavel (PR). Os simpósios, promovidos pela Associação Brasileira de Pós-Colheita (Abrapós), devem reunir produtores, profissionais e empresas envolvidas com pós-colheita e armazenagem. Tel. (0--45) 3225-2255.