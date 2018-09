Eventos trazem Itália moderna e luxuosa ao Brasil

"A ideia é mostrar uma face nova da Itália, além da clássica, que todos conhecem", disse o embaixador italiano no Brasil, Gherardo La Francesca. A abertura oficial será no Rio de Janeiro, com uma apresentação em frente ao Teatro Municipal que reunirá mais de 100 artistas, com 180 figurinos diferentes, coreografias aéreas, rapel sobre edifícios e esferas voadoras. Essa abertura, assim como todas as outras mostras e espetáculos, será gratuita.

Antes disso, no entanto, há a face econômica do evento: dois encontros em Roma irão tratar da relação comercial e industrial com o Brasil. O primeiro deles é a V Conferência Itália-América Latina e Caribe, e o 16º. Meeting Internacional sobre Energias Alternativa, Potencial Econômico Ítalo-Brasileiro e Esportes. Também está prevista a realização de um Fórum Empresarial em outubro do ano que vem, mas ainda sem data ou local.

A partir daí, no entanto, a programação se concentra no lado cultural. Rio de Janeiro e São Paulo irão receber a maior parte dos eventos - serão as cidades, por exemplo, onde serão apresentadas as mostras de Caravaggio e "Roma: A Vida e os Imperadores", que concentra 370 peças do dia a dia sob os imperadores - essa também com uma temporada em Belo Horizonte.

No entanto, também haverá eventos em Brasília, Curitiba, Porto Alegre, e várias outras capitais, além de algumas cidades do interior. Em São Paulo, Araras, Jundiaí e São João da Boa Vista terão apresentações da ópera Rigoletto. Já em Ribeirão Preto, em Dezembro, acontecerá a 7ª. Semana do Cinema Italiano. "A programação ainda não está fechada. São cerca de 500 eventos programados, mas ainda temos espaço para mais alguma coisa", afirmou o embaixador.