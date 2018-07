Eventual queda da gasolina afetará rentabilidade de usinas-Unica

Ele questionou o modelo para ajustes nos preços dos combustíveis no Brasil, citando a não elevação dos preços dos combustíveis no passado recente, quando o petróleo atingiu níveis recordes e a Petrobras deixou os preços inalterados, prejudicando as usinas.

"Quando o preço do petróleo subiu, o preço da gasolina não saiu do lugar. Agora que o preço do petróleo caiu, porque iriam reduzir?", disse ele.

Os produtores de álcool no Brasil observam de perto os valores da gasolina e precisam, normalmente, garantir que o valor do biocombustível fique em até 70 por cento do valor da gasolina, para que ele seja economicamente viável para os dono de veículos bicombustíveis.

Assim, uma eventual queda no preço da gasolina vai forçar as usinas a reduzirem suas margens de lucro para garantir que o álcool continue competitivo contra o derivado de petróleo.

"Se o preço da gasolina cair, a rentabilidade cai muito, mas podem ser feitas coisas para ajudar", disse ele, citando a redução do preço do diesel, insumo bastante utilizado no setor, nos trabalhos de plantio e colheita da cana.

Nesta quinta-feira o presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli, afirmou que quando o preço do petróleo se estabilizar no mercado internacional, tanto o diesel como a gasolina terão seus preços reduzidos.

Jank aguarda ainda para a próxima semana a liberação da linha de 2,3 bilhões de reais para o setor via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Banco do Brasil para financiamento da estocagem de álcool no país.

Segundo o executivo, serão estocados 5 bilhões de litros, que voltarão ao mercado durante a entressafra. Ele explicou que a última vez que a indústria teve que fazer estoques do produto foi em 2002.

(Por Denise Luna)