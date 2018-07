Evidências sugerem que número de vítimas do Ebola foi muito subestimado, diz OMS Funcionários da Organização Mundial da Saúde que trabalham no combate ao surto de Ebola na África Ocidental têm evidências de que o número de casos e mortes registrados "subestima imensamente a magnitude do surto", disse a agência da ONU em sua página na Internet nesta quinta-feira.