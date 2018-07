Evitar mais mortes com enchente é prioridade, diz Dilma A presidente Dilma Rousseff disse nesta sexta-feira, 27, em Governador Valadares (MG), que a prioridade dos governos é evitar mortes em casos de desastres, como as enchentes ocorridas na região do Vale do Rio Doce, em Minas. "Quando há desastre, temos de evitar mais morte. É difícil impedir que chova, mas podemos conviver com a chuva e (fazer) ações para impedir que haja mortes", disse ela em entrevista no aeroporto da cidade.