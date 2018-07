Evo Morales sofre cirurgia no nariz, diz Chávez O presidente da Bolívia, Evo Morales, está sendo submetido a uma cirurgia para corrigir um desvio de septo nasal, que lhe dificulta a respiração, disse nesta segunda-feira seu amigo venezuelano Hugo Chávez. No entanto, em La Paz, o escritório do porta-voz do governo disse não ter conhecimento de alguma intervenção médica no presidente e que Morales se encontrava em casa após ter participado de um ato militar pela manhã. "O índio tem desvio de septo o que às vezes complica sua respiração", disse Chávez em um discurso público no qual acrescentou, em tom de piada, que Morales não seria operado para afinar o nariz. "Evo foi à noite mesmo porque hoje (terça-feira) está sendo operado", acrescentou junto a centenas de seguidores em um ato no qual estiveram presentes os presidentes do Equador, Rafael Correa, e da Nicarágua, Daniel Ortega. Morales esteve na segunda-feira em Caracas para as comemorações dos 10 anos de Chávez no poder junto com outros presidentes de esquerda da região que aproveitaram para estreitar as relações durante a cúpula da Alternativa Bolivariana dos Povos da Nossa América (Alba). O presidente boliviano havia dito anteriormente que seus médicos lhe haviam recomendado uma cirurgia para corrigir o problema no nariz e que a faria assim que encontrasse tempo em sua agenda. (Reportagem de Ana Isabel Martínez e Carlos Alberto Quiroga, em La Paz)