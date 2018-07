Ex-aliado de Chávez começa a ser julgado O ex-ministro da Defesa da Venezuela Raúl Isaías Baduel foi acusado ontem formalmente de abuso de autoridade e desvio de recursos públicos no início de seu julgamento. A defesa do general da reserva declarou que todas as acusações são falsas. Baduel, que rompeu com o presidente venezuelano, Hugo Chávez, no final de 2007 por se opor à proposta do presidente de reformar a Constituição para poder se reeleger de forma ilimitada, diz que está sendo perseguido pelo líder venezuelano. Baduel participou com Chávez da tentativa de golpe de Estado de 1992.