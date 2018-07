Ex-aluno faz disparos em alojamento da USP em São Carlos Um ex-aluno invadiu armado o alojamento da Universidade de São Paulo (USP) em São Carlos, no interior de São Paulo, agrediu um estudante a coronhadas e fez vários disparos na noite dessa quarta-feira, 28. O pânico tomou conta do local e as aulas foram suspensas nesta quinta-feira, 29. O jovem está foragido.