Ex-aluno invade UFMG e atira contra professora em BH João Luciano Ferreira Júnior, de 39 anos, ex-aluno do campus Pampulha da Universidade Federal de Minas Gerais(UFMG), em Belo Horizonte, invadiu a universidade e atirou contra uma professora. Em seguida, disparou um tiro contra si mesmo. O agressor, que chegou ao local do crime em uma cadeira de rodas, segue internado em estado grave no Hospital Municipal Odilon Behrens, onde passou por uma cirurgia e respira por aparelhos. O fato ocorreu por volta das 20h15. Depois de invadir uma das salas da Faculdade de Letras, Júnior exigiu que todos os alunos saíssem, menos a professora de alemão Polyana Costa Arantes, de 25 anos. Depois atirou contra a docente, que por sorte não foi atingida pela bala. Na seqüência, disparou contra a própria cabeça. Ela teria dito à Polícia Militar que vinha sendo perseguida pelo rapaz, que, segundo alguns estudantes, gostava da professora.