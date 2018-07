Ex-aluno que atirou na USP se apresenta e vai preso Alexandre José Coutinho da Rocha Lima, de 23 anos, o ex-aluno da USP que atirou no alojamento do campus de São Carlos (SP) no mês passado, se apresentou no 3º Distrito Policial da cidade na tarde desta quarta-feira, 11. Ele foi ouvido por quase cinco horas pelo delegado Aldo Donisete Del Santo e em seguida, como há um mandado temporário de prisão já expedido pela Justiça, foi levado para uma cela do Centro de Triagem.