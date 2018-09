Godói levou três tiros ao reagir a um assalto na noite de quarta-feira, 16, em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. Ele foi internado no Hospital das Clínicas e passou por uma cirurgia no pescoço, onde uma das balas estava alojada entre a veia jugular e a coluna cervical. Ele também sofreu um tiro no tórax que perfurou seu pulmão e outro na barriga, de raspão.