Ex-BBB Cacau diz que ansiedade ao desfilar só aumenta Para a ex-BBB Cacau, a ansiedade aumenta a cada vez que ela tem de entrar na avenida para desfilar no carnaval. Ela desfilou neste ano pela Dragões da Real, que se apresentou ontem em São Paulo. "Ontem me senti mais ansiosa do que no ano anterior. A responsabilidade é maior, você se envolve com a escola e as pessoas também esperam mais de você", contou, ao chegar no camarote Brahma para o segundo dia de desfile do Grupo Especial na capital paulista.