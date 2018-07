Ex-BBBs Leo e Tom aproveitam a fama no Anhembi Os ex-Big Brothers Leonardo Jancu e Newton Siqueira causaram frisson no Camarote Bar Brahma no Anhembi. Eliminados recentemente do BBB9, o paulistano Leo e o gaúcho Newtom participam pela primeira vez dos desfiles do carnaval paulistano após a fama proporcionada pelo programa. Reconhecidos pelo público e solicitados o tempo todo para fotos, eles só querem aproveitar o bom momento. "Estou adorando", diz Leo. Amanhã os dois farão um bate-volta até Recife, ainda no roteiro da fama recém-conquistada. Os dois vão acompanhar o carnaval pernambucano e, à noite, Leo deverá voltar ao Anhembi, mas desta vez para desfilar na Acadêmicos do Tucuruvi. O gaúcho Tom, que assiste o carnaval paulistano no sambódromo pela segunda vez, diz que não tem preferência por nenhuma escola. "Torço para um bom carnaval" Leo e Newtom disseram que querem aproveitar as oportunidades abertas pelo BBB9 e estão fazendo muitos desfiles, muita publicidade e participando de eventos. Newton disse que por enquanto não pensa em ser ator. "Já fiz cursos de artes cênicas, mas não tenho esta pretensão". Sobre os problemas durante participação no BBB9, quando chegou a discutir com alguns participantes, ele diz que está tudo superado. "O povo me recebeu muito bem aqui fora e mostrei que sou um cara sincero", afirmou.