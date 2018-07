Ex-beatle defende vegetarianismo O ex-beatle Paul McCartney, vegetariano famoso, estará na quinta-feira no Parlamento Europeu para passar a mensagem de que comer menos carne ajuda a frear a mudança climática. O músico britânico interrompe uma turnê europeia para viajar até Bruxelas e defender a causa vegetariana, informou o jornal The Independent. "A mensagem que eu carrego é a de que comer menos carne é produzir menos calor. Apelarei aos líderes mundiais que participarão da Conferência do Clima em Copenhague que uma política sustentável de alimentos é uma arma fundamental na luta contra o aquecimento global", disse o músico.