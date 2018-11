Ex-candidato a vereador de Nilópolis-RJ é morto a tiros Candidato a vereador do município de Nilópolis, na Baixada Fluminense, em 2008, Evandro José dos Passos Junior, conhecido como Vandinho da Nilopolitana - numa referência a uma empresa de ônibus local onde trabalhava como segurança - foi assassinado a tiros na noite de ontem, quando estava no quiosque 53B, no número 6.000 da Avenida Sernambetiba, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Os disparos partiram de três homens que estavam em um Fiat Palio Weekend.