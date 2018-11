Ex-candidatos presos em Belarus podem ser processados

Um porta-voz da polícia de Minsk disse que 19 ativistas, inclusive os cinco ex-candidatos, permanecerão detidos e responderão por acusações de "organizar desordem em massa", pelo que podem ser condenados a até 15 anos de prisão.

Centenas de policiais com cassetetes e escudos dispersaram uma multidão de pelo menos 10 mil pessoas que protestavam contra a eleição do presidente Alexander Lukashenko para um quarto mandato. Mais de 600 pessoas foram detidas, inclusive jornalistas.

"As eleições e suas consequências representam um lamentável retrocesso no desenvolvimento de uma governança democrática e do respeito pelos direitos humanos em Belarus", disseram a secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, e a alta representante europeia Catherine Ashton.

Já a Rússia disse, por meio de seu embaixador em Minsk, apoiar as medidas legais contra os líderes das manifestações.

