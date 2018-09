Ex-cantor do Iron Maiden é preso por fraudar benefícios

Di'anno (acima, o segundo da esquerda para a direita) saiu da banda em 81

O ex-vocalista do Iron Maiden, Paul Di'Anno foi condenado nesta sexta-feira a nove meses de prisão por receber ilicitamente benefícios do governo britânico.

Paul Andrews, verdadeiro nome de Di'Anno, admitiu ter recebido mais de 45 mil libras (cerca de R$ 116 mil) em benefícios ao tribunal da cidade de Salisbury, no sul da Grã-Bretanha.

Ele alegou sofrer de uma severa dor nas costas que o impedia de trabalhar.

Mas inspetores britânicos viram vídeos, no próprio site do cantor, no qual ele aparece saltando durante uma apresentação.

Shows

O site ainda traz datas de apresentações já agendadas do cantor para maio deste ano em Portugal, Espanha e Holanda.

Andrews terá que passar pelo menos quatro meses e meio na prisão antes de ser libertado sob condicional.

Paul Di'Anno foi o cantor da banda de Heavy Metal Iron Maiden entre 1978 e 81, gravando sucessos como Running Free e Wrathchild dos dois primeiros álbuns de estúdio da banda.

Ele foi demitido por supostos abusos de álcool e drogas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.