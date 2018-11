Ex-chef de FHC diz que escolas devem ensinar a rotina Roberta Sudbrack, chef do Palácio da Alvorada no governo Fernando Henrique Cardoso, é autodidata. Aprendeu na prática as técnicas que a fizeram ser considerada uma das mais talentosas chefs do País. Ela admite que não é o caminho mais fácil e defende os cursos de gastronomia, mas espera que eles sejam mais voltados para a dura rotina de um chef. "Às vezes tenho um estagiário de nível superior que não sabe nem para onde correr na hora do serviço. No terceiro dia ele já está se questionando se é aquilo mesmo o que quer."